Чехия — Дания: стартовые составы команд на четвертьфинальный матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия — Дания.
Чехия: Вацлик — Боржил, Челустка, Калас, Цоуфал — Масопуст, Соучек, Голеш, Барак, Шевчик — Шик.
Дания: Шмейхель — А. Кристенсен, Кьер, Вестергор — Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Меле — Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Игра состоится в Баку на Олимпийском стадионе в Баку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024488--czech-republic-vs-denmark/
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