Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала
В 1/8 финала Швейцария прошла чемпиона мира Францию (3:3, пенальти — 5:4), а Испания выбила Хорватию (5:3 д.в.). Их четвертьфинал принимает Санкт-Петербург.
Бельгия оставила вне игры победителя Евро-2016 Португалию (1:0), а Италия победила Австрию (2:1 д.в.).
Чехия выбила Нидерланды (2:0), а Дания разгромила Уэльс (4:0).
Украина прошла Швецию (2:1 д.в.), а Англия победила Германию (2:0).
Чемпионат Европы по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала
2 июля, пятница
19.00 (мск). Санкт-Петербург. Швейцария — Испания
22.00 (мск). Мюнхен. Бельгия — Италия
3 июля, суббота
19.00 (мск). Баку. Чехия — Дания
22.00 (мск). Рим. Украина — Англия
6 июля, вторник. 22.00 (мск). Лондон. Бельгия / Италия — Швейцария / Испания
7 июля, среда. 22.00 (мск). Лондон. Украина / Англия — Чехия / Дания
Финал — 11 июля, воскресенье, в Лондоне, начало — 22.00 (мск).
Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.
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