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Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала

03:30
Сетка плей-офф Евро-2020. Фото - Санкт-Петербург примет матч Испании и Швейцарии. Фото Reuters
Сетка плей-офф Евро-2020. Фото -
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На чемпионате Европы на очереди — 1/4 финала.
Сетка плей-офф Евро-2020. Фото -
Сетка плей-офф Евро-2020. Фото —

В 1/8 финала Швейцария прошла чемпиона мира Францию (3:3, пенальти — 5:4), а Испания выбила Хорватию (5:3 д.в.). Их четвертьфинал принимает Санкт-Петербург.

Бельгия оставила вне игры победителя Евро-2016 Португалию (1:0), а Италия победила Австрию (2:1 д.в.).

Чехия выбила Нидерланды (2:0), а Дания разгромила Уэльс (4:0).

Украина прошла Швецию (2:1 д.в.), а Англия победила Германию (2:0).

Чемпионат Европы по футболу: расписание и результаты матчей 1/4 финала

2 июля, пятница

19.00 (мск). Санкт-Петербург. Швейцария — Испания

22.00 (мск). Мюнхен. Бельгия — Италия

3 июля, суббота

19.00 (мск). Баку. Чехия — Дания

22.00 (мск). Рим. Украина — Англия

В 1/2 финала сыграют:

6 июля, вторник. 22.00 (мск). Лондон. Бельгия / Италия — Швейцария / Испания

7 июля, среда. 22.00 (мск). Лондон. Украина / Англия — Чехия / Дания

Финал — 11 июля, воскресенье, в Лондоне, начало — 22.00 (мск).

Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.

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Артем Агапов все материалы автора

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