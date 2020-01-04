Сегодня, 3 июля, сборная Чехии сыграет против Дании в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В 1/8 финала чехи были сильнее команды Нидерландов (2:0), а датчане разгромили Уэльс (4:0). В рамках Евро команды встречались дважды, и оба раза победу одерживала сборная Чехии.

В составе чешской сборной играет один из лучших бомбардиров нынешнего Евро — на счету Патрика Шика 4 гола в 4 матчах.

За матчем Чехия — Дания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».