Чехия — Дания, 1/4 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Сегодня, 3 июля, сборная Чехии сыграет против Дании в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В 1/8 финала чехи были сильнее команды Нидерландов (2:0), а датчане разгромили Уэльс (4:0). В рамках Евро команды встречались дважды, и оба раза победу одерживала сборная Чехии.
В составе чешской сборной играет один из лучших бомбардиров нынешнего Евро — на счету Патрика Шика 4 гола в 4 матчах.
За матчем Чехия — Дания можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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