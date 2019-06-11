19:46 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в матче против Кипра

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Женская сборная России пожелала удачи мужской национальной команде, которая во вторник, 11 июня, сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра​.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 помосковскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

Россия - Кипр

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