Женская сборная России пожелала удачи мужской команде в матче против Кипра

Женская сборная России пожелала удачи мужской национальной команде, которая во вторник, 11 июня, сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра​.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 помосковскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

Женская сборная России пожелала нам удачи в матче с Кипром!

Спасибо, @WomenRussia ❤️ pic.twitter.com/pqt7ESeBqm — Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.

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