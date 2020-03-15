ZDF: чемпионат Европы перенесут на конец этого года или на лето следующего

УЕФА перенесет Евро-2020 на лето 2021 года или на конец 2020 года, утверждает немецкий телеканал ZDF. Как отмечается, лето следующего года — более предпочтительный вариант.

Во второник УЕФА проведет видеоконференцию с участием всех 55 европейских ассоциаций. На ней будет обсуждаться вопрос распространения коронавируса? и перенос национальных чемпионатов на лето этого года.

Напомним, что все европейские чемпионаты приостановлены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме — с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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