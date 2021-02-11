Сорокин рассказал о фан-зонах на Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин по окончании шестого операционного визита УЕФА подтвердил, что фан-зона во время турнира будет обустроена на Дворцовой площади.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующий год и пройдет с 11 июня по 11 июля.

— Почему на Евро будет две фан-зоны — на Дворцовой и Конюшенной площадях?

— Желание организовать две фан-зоны исходило от УЕФА. И российская сторона позитивно откликнулась на эту идею, как и другие города. Их назначение разное. Мы исходим из того, что на Конюшенной фан-зона будет действовать на протяжении всего турнира, а на Дворцовой — с четвертьфиналов. Но очень сильно такие вещи зависят от ограничений, которые будут. Будем надеяться на лучшее. Мы взаимодействуем с властями, давно работаем вместе. (Гоша Чернов)