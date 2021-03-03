В оргкомитете Евро-2020 ответили, будут ли прививать болельщиков вакциной от коронавируса

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта чемпионата Европы, рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

— Нет ли желания привить вакциной болельщиков?

— Да, мы будем рады, но это должен решать каждый индивидуально. Но оргкомитет не может заставить — это слишком масштабная задача. Будем рады, если болельщики создадут прослойку, сквозь которую вирусам не прорваться. Но это должен каждый для себя решить. Привить оргкомитет никого не может. Иначе возникнет ряд других сюжетов.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира. Также игры первенства должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

(Гоша Чернов)