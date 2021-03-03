На Евро-2020 могут проверять паспорта вакцинации или справки об антителах

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта чемпионата Европы, рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

«УЕФА рассматривает все возможные варианты. Много очень этических вопросов: А если я переболею? А если я вакцинирован? Надо начать все равно с какого-то количества допускаемых болельщиков. Когда УЕФА договорится с каждым городом о предельной численности, а потом можно будет строить не канонические решения. Мы будем организационно готовы. Возможно будет проверка паспортов вакцинации. Но мы не знаем, как они будут выглядеть в других странах. Может, будет проверка справок об антителах. Для нас самое главное — договориться о предельной численности и о допуске иностранных болельщиков», — сказал Сорокин.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы на 24 стадионах, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

(Гоша Чернов)