Перед матчами Евро-2020 сборные будут тренироваться на «Петровском»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта чемпионата Европы, рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

— Тренировочное поле будет на «Петровском», — сказал Сорокин. — А еще Финляндия будет базироваться в Репине. Ситуации нормальная — мы готовим там газон, который будет к приезду гостей в наилучшем виде, как и на стадионе «Санкт-Петербург». Придраться не к чему. Все стадионы имеют опыт соревнований высокого уровня, были задействованы на чемпионате мира. По качеству инфраструктуры вопросов нет.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах Европы на 24 стадионах, с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

(Гоша Чернов)