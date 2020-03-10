В Госдуме поддержали инициативу агента Трабукки провести Евро-2020 в России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) поддержал идею итальянского агента Марко Трабукки, предложившего провести матчи Евро-2020 в России.

Ранее из-за вспышки эпидемии коронавируса был отменен ряд соревнований в Европе, а некоторые состязания проходят при пустых трибунах.

— На мой взгляд, это предложение, которое достойно быть рассмотренным УЕФА, — приводит слова Дмитрия Свищева пресс-служба депутата Госдумы. ?- Конечно, печально, что ситуация с коронавирусом достигла таких масштабов, что приходится говорить об отмене или корректировке графиков международных спортивных соревнований. На данный момент в России эта проблема под контролем , поэтому возможное проведение турнира у нас представляется безопасным и оправданным.

У России есть опыт для соревнований подобного уровня, причем игры можно провести не только в городах, где проходил ЧМ, но и в других, как например, в Краснодаре, где построен потрясающий стадион. Вся необходимая инфраструктура для проведения матчей Евро-2020 у нас есть.

Если к нам обратятся из УЕФА, то, конечно же, лучше проводить в России, чем отказываться от турнира. Россия к этому готова. Если ситуация будет требовать, то лучше перенести соревнования к нам, чем не выполнить контракт и обязательства перед спонсорами, рекламодателями, болельщиками, а также командами, которые прошли отбор.