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УЕФА: «Никакого дедлайна по решению о проведении Евро-2020 нет»

14:25
В УЕФА ответили на запрос «СЭ» о проведении Евро-2020. Фото AFP
В УЕФА ответили на запрос «СЭ» о проведении Евро-2020. Фото AFP

В ответ на запрос «СЭ» о крайнем сроке принятия решения о возможности проведения чемпионата Европы-2020 в УЕФА ответили следующим образом:

8&nbsp;марта. Милан. Матч &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Дженоа&raquo; на &laquo;Сан-Сиро&raquo;.Италия — в нокдауне из-за коронавируса. Серию А забанили до 3 апреля

— Такого дедлайна нет.

Неделю назад ситуацию с распространением коронавируса в Европе и его возможным влиянием на Евро-2020 комментировали различные чиновники УЕФА, находившиеся на конгрессе в Амстердаме.

— Мы на постоянной связи с властями стран и Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня не хотелось бы спекулировать на данную тему, — заявил 3 марта генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис. — Будем изучать каждый конкретный случай и станем принимать решения по мере поступления информации.

— Давайте оставаться оптимистами, — сказал на пресс-конференции после конгресса президент УЕФА Александер Чеферин.

— Особых дискуссий на эту тему сейчас нет, потому что мы не можем повлиять на развитие событий, — цитировал АР директора УЕФА по связям с общественностью Фила Таунсенда. — Многое зависит от решения властей.

Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. (Александр Бобров)

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