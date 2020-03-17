УЕФА может отменить Лигу наций и товарищеские матчи на ближайший год

Сегодня, 17 марта, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет видеоконференцию, связанную с пандемией коронавируса. На ней будет решена судьба чемпионата Европы-2020, а также Лиги чемпионов с Лигой Европы.

По информации Daily Mirror, УЕФА готов на полную отмену Лиги наций и товарищеских матчей для того, чтобы довести до конца розыгрыш Лиги чемпионов. В таком случае в календаре не будет международных перерывов до весны следующего года.

Симптомы коронавируса:

— слабость, усталость

— затрудненное дыхание

— высокая температура

— кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) и/или боль в горле

По симптоматике коронавирус схож с простудой и респираторными заболеваниями. Особое внимание стоит обратить на одышку: при ее наличии немедленно обратитесь к врачу.

Как передается коронавирус:

Коронавирус попадает в организм через слизистые — конъюнктивы глаз, носа, верхних дыхательных путей. Самые распространенные пути передачи — бытовой (общая посуда, полотенца, предметы быта), контактный (через рукопожатия, близкий контакт), воздушно-капельный (по воздуху от зараженного к здоровому).

Что делать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:

— Избегать мест скопления людей;

— Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком;

— Не трогать руками лицо;

— Проветривать помещение;

— Увлажнять слизистую носа — завести увлажнитель воздуха, можно периодически орошать нос солевыми растворами. Увлажненная слизистая = защищенная слизистая.

— При первых симптомах простуды — оставайтесь дома, не заражайте других. При появлении одышки на фоне простуды — вызывайте врача.

— Маски есть смысл носить только заболевшим, а не здоровым.

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