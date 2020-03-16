Турция предложила УЕФА единолично принять Евро-2020

Турция предложила УЕФА свою кандидатуру в качестве единственной хозяйки чемпионата Европы-2020, утверждает AS. Отмечается, что президент страны Реджеп Эрдоган в хороших отношениях с президентом УЕФА Александером Чеферином, однако, несмотря на это союз не планирует переносить турнир в одну страну.

Из-за эпидемии коронавируса в Европе были приостановлены практически все национальные чемпионаты, турецкая суперлига до сегодняшнего продолжала проводиться, однако при пустых трибунах.

17 марта УЕФА проведет видеоконференцию, на которой обсудит дальнейшую судьбу национальных турниров, еврокубков и Евро-2020. Существуют вариант переноса чемпионата Европы на зиму 2020 или лето 2021 года.

По изначальному плану Евро должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 национальных ассоциаций (11 стран).