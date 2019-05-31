Станислав Черчесов: "Мы из тех, кто обещает и женится"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обещание сыграть на каждом стадионе, принимавшим матчи ЧМ-2018

– В Саранске и Нижнем Новгороде команда еще не играла. Какие ожидания от этих городов?

– Я сам в Нижнем Новгороде был, когда молодежка играла, видел стадион, город. Наш администратор и менеджер летали и туда, и туда. Гостиницы, логистика, поля, стадионы – все проверили, все в лучшем виде. Мы приняли то решение, которое нас устраивает. Думаю, что и зритель будет, и интерес. Мы из тех, кто обещает и женится. Обещали на всех стадионах чемпионата мира провести матчи, чтобы это ни на кого негативно не повлияло. Если все будет сопутствовать, сыграем везде. Остались Волгоград и Екатеринбург. (Константин Колмаков, Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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