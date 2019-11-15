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Станислав Черчесов: «Игра с Бельгией? Есть определенное спортивное эго, которое надо удовлетворить»

13:54
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед игрой с Бельгией в отборочном раунде Евро-2020 рассказал об особенности противостояния этому сопернику.

 — Мы играем с фаворитом нашей группы и очень важно сыграть в тот футбол, в который планируем, сказал Черчесов. Соперник серьезный, мы это знаем. Такую ситуацию создали себе сами, ее можно назвать комфортной. Мы уже на чемпионате Европы и завтрашняя игра решает локальные задачи, а не глобальные. Определенное спортивное эго, которое надо удовлетворить. (Дмитрий Зимин)

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