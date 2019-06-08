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Станислав Черчесов: "9:0! Поздравили Сутормина со свадьбой"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал разгром Сан-Марино (9:0) хорошим подарком полузащитнику Алексею Сутормину на свадьбу.

Ранее тренер сообщал, что хавбек "Оренбурга" не был вызван в национальную команду из-за того, что на 8 июня у него была назначена свадьба.

– У Сутормина сегодня свадьба. Поздравили?

– Ну вот – 9:0. Поздравили. (Александр Рогулев)​

Алексей Сутормин женился

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Россия - Сан-Марино

 

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