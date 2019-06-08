Станислав Черчесов: "9:0! Поздравили Сутормина со свадьбой"

Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино?

Гильерме Мариу Фернандес Андрей Семенов Георгий Джикия Федор Кудряшов Магомед Оздоев Роман Зобнин Александр Головин Антон Миранчук Алексей Миранчук Артем Дзюба Федор Смолов Алексей Ионов Дмитрий Баринов