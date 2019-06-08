Станислав Черчесов: "9:0! Поздравили Сутормина со свадьбой"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал разгром Сан-Марино (9:0) хорошим подарком полузащитнику Алексею Сутормину на свадьбу.
Ранее тренер сообщал, что хавбек "Оренбурга" не был вызван в национальную команду из-за того, что на 8 июня у него была назначена свадьба.
– У Сутормина сегодня свадьба. Поздравили?
– Ну вот – 9:0. Поздравили. (Александр Рогулев)
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