Станислав Черчесов: "Караваева и Сутормина не вызвали, потому что у них свадьбы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал "СЭ" список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и с Кипром(11 июня, Нижний Новгород). В расширенном списке, который был опубликован 14 мая, значилось 37 игроков, в окончательном осталось 30.

– Из числа защитников мы не видим в списке Стоцкого, Меркулова и Караваева, в то же время присутствует не имеющий игровой практики Нойштедтер.

– Если говорить о Нойштедтере, то он действительно нечасто играет за "Фенербахче". Но нас обнадеживает тот факт, что, когда он недавно вышел на поле после продолжительной паузы, то выглядел очень достойно. Позиция центрального защитника – дефицитная, Кутепов травмирован, Васин еще не набрал необходимую форму, и поэтому сейчас Роман у нас. Он знает свое положение, возможно, в межсезонье сменит команду. В общем, мы на него рассчитываем, однако вопрос с игровой практикой необходимо решать. Караваева, как, впрочем, и Сутормина мы не вызвали, потому что ребята запланировали свадьбы, это важные жизненные события. Я с ними разговаривал и объяснил, что в период сборов важно быть концентрированными именно на работе, в дальнейшем же будем за ними внимательно наблюдать. (Илья Андреев)

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