Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после выхода национальной команды на чемпионат Европы-2020 заявил, что не чувствует величие момента. В воскресенье россияне разгромили Кипр (5:0) в гостевом матче отборочного турнира.

— Чувствуете ли величие момента?

— Абсолютно нет. Сегодня я главный тренер сборной, а завтра... надо решать задачи.

— Перед чемпионатом мира было много разговоров, что это самая слабая сборная, самое унылое поколение. А сегодня все напишут «самая сильная сборная».

— И вы думаете, я в это поверю? Надо выполнять работу. Мы не самая сильная команда. Самая сильная — Бельгия. Поэтому она на первом месте в рейтинге, а мы... Просто мы четко понимаем, кто мы, что мы, и что умеем. А что не умеем — не делаем. Мне иногда тоже не нравится, как мы играем. Если у нас такие футболисты, надо под них подстраиваться. И важно то, что у нас нет равнодушных в команде. И не будет. Ни на минуту и ни на секунду.

— После Бельгии — Сан-Марино. Можно ли предположить, что увидим еще больше дебютантов.

— Не надо меня спрашивать об этом. Сборная всегда должна быть максимально сильной командой в любой игре. Давайте дождемся.

— Какую оценку поставите команде сейчас?

— Оценки выставляете вы. А мы работаем. А вообще все оценки даст чемпионат Европы. (Дмитрий Зеленов)

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