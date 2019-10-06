Сборная России ждет Соболева

Официальный Twitter сборной России поприветствовал новичка команды Александра Соболева. Форвард «Крыльев Советов» вызван в сборную на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра, заменив травмированного Федора Смолова.

«Пока мы ждем Александра Соболева в расположении сборной России, посмотрите его голы в матчах РПЛ», — говорится в сообщении сборной.

Пока мы ждем Александра Соболева в расположении @Teamrussia, посмотрите его голы в матчах РПЛ ??? pic.twitter.com/RMhxbBaR9j — Сборная России (@TeamRussia) October 6, 2019

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