Сборная России ждет Соболева
17:05
Официальный Twitter сборной России поприветствовал новичка команды Александра Соболева. Форвард «Крыльев Советов» вызван в сборную на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра, заменив травмированного Федора Смолова.
«Пока мы ждем Александра Соболева в расположении сборной России, посмотрите его голы в матчах РПЛ», — говорится в сообщении сборной.
Пока мы ждем Александра Соболева в расположении @Teamrussia, посмотрите его голы в матчах РПЛ ??? pic.twitter.com/RMhxbBaR9j— Сборная России (@TeamRussia) October 6, 2019
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