Сборная России вышла на чемпионат Европы-2020!!!

Сборная России в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 разгромила Кипр (5:0) и вышла в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова одержала седьмую победу подряд — это повторение рекордной серии сборной.

В первом тайме в составе россиян отличились Денис Черышев и Магомед Оздоев. При счете 2:0 в пользу россиян хозяева остались вдесятером — прямую красную карточку за фол на Сергее Петрове получил защитник Костас Лаифис. Вместо Петрова на поле вышел дебютант Вячеслав Караваев.

Во втором тайме в составе сборной дебютировал Зелимхан Бакаев, капитан национальной команды Артем Дзюба довел счет до разгромного, Александр Головин забил четвертый мяч, а Черышев установил окончательный счет.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа I

Кипр — Россия — 0:5 (0:2)

Голы: Черышев, 9 (0:1). Оздоев, 23 (0:2). Дзюба, 79 (0:3). Головин, 89 (0:4). Черышев, 90+2 (0:5).

Кипр: Панаи (Пардо, 40), Кириаку, Меркис, Лаифис, Кусулос, М.Иоанну, Артиматас, Шполярич (Папулис, 80), Н.Иоанну, Кости, Захариу (Маргаса, 36).

Россия: Гильерме, Петров (Караваев, 37), Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Бакаев, 77), Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61), Черышев, Дзюба.

Предупреждение: Караваев, 45+1.

Удаление: Лаифис, 28 (грубая игра).

Судьи: Йованович. Михайлович, Стойкович (все — Сербия).

13 октября. Никосия. Стадион ГСП.

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