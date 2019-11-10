Сборная России выехала в Сочи для подготовки к матчам с Бельгией и Сан-Марино
21:12
Сборная России выехала на сборы в Сочи. Там команда будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).
Уже завтра подопечные Станислава Черчесова проведут открытую тренировку на стадионе им. Метревели.
Стал известен график подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино
Сборная России выезжает в аэропорт. Сборы начинаются! ?? pic.twitter.com/xfiK7w8G7d— Сборная России (@TeamRussia) November 10, 2019
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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