Сборная России выехала в Сочи для подготовки к матчам с Бельгией и Сан-Марино

Сборная России выехала на сборы в Сочи. Там команда будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

Уже завтра подопечные Станислава Черчесова проведут открытую тренировку на стадионе им. Метревели.

Стал известен график подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино