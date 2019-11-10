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Сборная России выехала в Сочи для подготовки к матчам с Бельгией и Сан-Марино

21:12

Сборная России выехала на сборы в Сочи. Там команда будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

Уже завтра подопечные Станислава Черчесова проведут открытую тренировку на стадионе им. Метревели.

Стал известен график подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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