Стал известен график подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино

Стал известен график подготовки сборная России к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле) в период с 10 по 19 ноября.

Команда Станислава Черчесова уже обеспечила себе путевку в финальный турнир Евро-2020, жеребьевка которого пройдет 30 ноября.

10 ноября (воскресенье)

Сбор команды. Вылет в Сочи.

11 ноября (понедельник)

12.00. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (открытая для СМИ). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

12 ноября (вторник)

11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

13 ноября (среда)

11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

14 ноября (четверг)

11.30. Тренировка. Стадион им. Метревели. Сочи (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки — общение двух игроков в микст-зоне.

Вылет в Санкт-Петербург.

15 ноября (пятница)

12.00. Тренировка. Стадион «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург.

13.15. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург.

16 ноября (суббота)

20.00. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия — Бельгия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

17 ноября (воскресенье)

Восстановительная тренировка. Время и формат уточняются.

Вылет в Римини.

18 ноября (понедельник)

12.00 (14.00, мск). Тренировка. Стадион «Сан-Марино». Серравалле.

13.15 (15.15, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион «Сан-Марино». Серравалле.

19 ноября (вторник)

20.45 (22.45, мск). Отборочный матч ЧЕ-2020. Сан-Марино — Россия. Серравалле. Стадион «Сан-Марино».

Вылет в Москву.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира