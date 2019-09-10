Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Сборная России и исландское приветствие. Вам нравится?

00:40

Сборная России эффектно поблагодарила болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Россияне подошли к фанатской трибуне и устроили аплодисменты. Данный жест команда позаимствовала у сборной Исландии.

Россия победила Казахстан 1:0, единственный мяч провел Мариу Фернандес на 89-й минуте.

Опрос

проголосовало: 2697
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Казахстаном?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир