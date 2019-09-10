Сборная России и исландское приветствие. Вам нравится?

Сборная России эффектно поблагодарила болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Россияне подошли к фанатской трибуне и устроили аплодисменты. Данный жест команда позаимствовала у сборной Исландии.

Россия победила Казахстан 1:0, единственный мяч провел Мариу Фернандес на 89-й минуте.