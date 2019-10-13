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Сборная России готовится вернуться домой после выхода на Евро-2020

23:02
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Сборная России прибыла в аэропорт после победы в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы над Кипром (5:0). Благодаря этому результату россияне вышли в финальный турнир Евро-2020.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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