Сборная России готовится вернуться домой после выхода на Евро-2020

Сборная России прибыла в аэропорт после победы в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы над Кипром (5:0). Благодаря этому результату россияне вышли в финальный турнир Евро-2020.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира