Сборная России готовится вернуться домой после выхода на Евро-2020
23:02
Сборная России прибыла в аэропорт после победы в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы над Кипром (5:0). Благодаря этому результату россияне вышли в финальный турнир Евро-2020.
Мы в аэропорту! pic.twitter.com/0MWnhkGYvq— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!
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