Россия сегодня может выйти на Евро. Достаточно ничьей с Кипром
Победа киприотов в Казахстане отложила выход России на чемпионат Европы-2020 как минимум на несколько дней.
Наша команда гарантирует себе путевку на Евро в воскресенье, 13 октября, если не проиграет в Никосии. Тогда у российской сборной будет как минимум 19 очков, и она станет недосягаемой для соперников (перед киприотами будет преимущество по личным встречам).
А сборная Бельгии, разгромив Сан-Марино, уже завоевала право сыграть в финальном турнире.
|
Группа I
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
7
|
7
|
0
|
0
|
28-1
|
21
|
2. Россия
|
7
|
6
|
0
|
1
|
22-4
|
18
|
3. Кипр
|
7
|
3
|
1
|
3
|
13-7
|
10
|
4. Казахстан
|
7
|
2
|
1
|
4
|
9-11
|
7
|
5. Шотландия
|
7
|
2
|
0
|
5
|
5-17
|
6
|
6. Сан-Марино
|
7
|
0
|
0
|
7
|
0-37
|
0
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино.
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия— Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр
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