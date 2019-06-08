20:25 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Россия – Сан-Марино: видео всех голов

Александр Головин празднует гол. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Головин празднует гол. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 принимает Сан-Марино.

25-я минута. Микеле Чеволи – в свои ворота - 1:0

31-я минута. Артем Дзюба - с пенальти - 2:0

36-я минута. Федор Кудряшов - 3:0

41-я минута. Антон Миранчук - 4:0

73-я минута. Артем Дзюба – 5:0

76-я минута. Артем Дзюба – 6:0

77-я минута. Федор Смолов – 7:0

83-я минута. Федор Смолов – 8:0

88-я минута. Артем Дзюба – 9:0

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира    

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