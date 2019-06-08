Россия – Сан-Марино: видео всех голов

Сборная России в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 принимает Сан-Марино.
25-я минута. Микеле Чеволи – в свои ворота - 1:0
⚽ Автогол защитника сборной Сан-Марино.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
📺 #РоссияСанМарино на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/PF8y8TnHy7
31-я минута. Артем Дзюба - с пенальти - 2:0
🔥 Мяч Артёма Дзюбы с пенальти.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
📺 #РоссияСанМарино на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/AgNttLRYHo
36-я минута. Федор Кудряшов - 3:0
😎 Роскошный пас пяткой Антона Миранчука и точный выстрел Кудряшова. 3:0!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
📺 #РоссияСанМарино на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/x1v9y5xSeG
41-я минута. Антон Миранчук - 4:0
🙌🏻 Антон Миранчук устанавливает окончательный счёт первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
📺 #РоссияСанМарино на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/3Uzsz5AY06
73-я минута. Артем Дзюба – 5:0
✌🏻 Дубль Артёма Дзюбы— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
📺 #РоссияСанМарино на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/QPLKZZlg3q
76-я минута. Артем Дзюба – 6:0
🔥 Артём Дзюба не реализует пенальти, но оказывается первым на добивании.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 8 июня 2019 г.
📺 #РоссияСанМарино на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/6nVZ27e8k9
77-я минута. Федор Смолов – 7:0
83-я минута. Федор Смолов – 8:0
88-я минута. Артем Дзюба – 9:0
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира