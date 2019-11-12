Робертсон, Мактоминей и Фрейзер не сыграют за сборную Шотландии из-за травм

Защитник Эндрю Робертсон, полузащитники Скотт Мактоминэй и Райан Фрэйзер не сыграют в ближайших матчах за сборную Шотландии из-за травмы, сообщает Sky Sports. Также указано, что из-за повреждений этих игроков в сборную довызваны Грэм Шинни и Льюис Морган.

Шотландцам предстоят матчи отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (16 ноября) и Казахстана (19 ноября). Команда уже потеряла шансы занять первое или второе место, которое дает путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира