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Президент «Лиона»: «Перенос Евро позволяет национальным чемпионатам финишировать до конца июня»

21:42
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал перенос Евро-2020 из-за коронавируса. Турнир пройдет в 2021 году.

— Перенос Евро на год, приостановка Лиги чемпионов и Лиги Европы, — написал в своем Twitter Олас. — Спасибо УЕФА. Отложив Евро, УЕФА позволяет национальным чемпионатам, включая лигу 1, получить шанс закончить сезон до конца июня.

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