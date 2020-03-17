Президент «Лиона»: «Перенос Евро позволяет национальным чемпионатам финишировать до конца июня»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас прокомментировал перенос Евро-2020 из-за коронавируса. Турнир пройдет в 2021 году.

— Перенос Евро на год, приостановка Лиги чемпионов и Лиги Европы, — написал в своем Twitter Олас. — Спасибо УЕФА. Отложив Евро, УЕФА позволяет национальным чемпионатам, включая лигу 1, получить шанс закончить сезон до конца июня.