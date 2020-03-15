Президент Итальянской федерации футбола потребовал перенести Евро-2020

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина высказал мнение о необходимости переноса Евро-2020. По его словам, это позволит завершить клубный сезон.

В чемпионате Италии осталось провести 12 полных туров и четыре матча 25-го тура. Турнир приостановлен из-за коронавируса как минимум до 3 апреля.

— Никто не ождал, что придется столкнуться с такой чрезвычайной ситуацией, — отметил Гравина в интервью Il Messaggero. — Я говорил со всеми организациями, клубами, федерацией и правительством. Это непросто. Итальянская федерация футбола готова взять на себя всю ответственность и предложить единственное правильное решение.

Мы всем ждем повторного совещания УЕФА и предложений президента Александра Чеферина. Мы первыми предложили пересмотреть международный календарь. Завершение национальных чемпионатов должно стоять в приоритете. Евро-2020 необходимо перенести.

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