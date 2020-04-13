Перенос Евро-2020 не потребует дополнительных трат из бюджета Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов поделился мнением о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Ранее Евро-2020 был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

— Увеличение бюджетных трат в связи с переносом финального турнира чемпионата Европы по футболу на 2021 год не предполагается, — приводит слова Кириллова ТАСС. - ?Благодаря тому, что решение УЕФА о переносе сроков чемпионата Европы было принято заблаговременно, подготовительные мероприятия оперативного характера, которые должны быть реализованы исключительно в период проведения турнира, были приостановлены. Это также позволило нам избежать дополнительных бюджетных трат.