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Перенос Евро-2020 не потребует дополнительных трат из бюджета Петербурга

14:25
&quot;Газпром-Арена&quot;. Фото "СЭ"
&quot;Газпром-Арена&quot;. Фото "СЭ"
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов поделился мнением о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Ранее Евро-2020 был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

— Увеличение бюджетных трат в связи с переносом финального турнира чемпионата Европы по футболу на 2021 год не предполагается, — приводит слова Кириллова ТАСС. - ?Благодаря тому, что решение УЕФА о переносе сроков чемпионата Европы было принято заблаговременно, подготовительные мероприятия оперативного характера, которые должны быть реализованы исключительно в период проведения турнира, были приостановлены. Это также позволило нам избежать дополнительных бюджетных трат.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8229153

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