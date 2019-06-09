Непомнящий отметил великолепное настроение сборной России в матче с Сан-Марино

Известный российский тренер Валерий Непомнящий отметил настроение, с которым сборная России вышла на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0). Он добавил, что с командой Кипра россиянам будет сложнее.

– Когда к середине первого тайма на табло еще горели нули, могли представить, что все закончится рекордом?

– Сейчас-то легко воскликнуть: "Конечно! Я даже не сомневался, что забьем кучу голов!" Но говорить так не буду. Да и вообще, дело-то не в рекорде. Отмечу другое.

– Что же?

– Великолепное настроение, с которым наша команда вышла на матч. Было видно – парни играют и получают удовольствие от футбола. Обычно в конце сезона начинаются разговоры о психологической усталости игроков, эмоциональной выхолощенности. Здесь же ничего подобного я не заметил. Для меня, если честно, это сюрприз. Но очень приятный!

– Я понимаю.

– Пусть забить удалось не сразу, но все старались, мяч хорошо двигался, постоянно кто-то открывался. Здорово! Никто не тянул одеяло на себя, никакой разболтанности. В обороне действовали строго, не позволили сопернику вообще ничего создать. Разумеется, с Кипром будет намного сложнее, но задор и кураж наших ребят вселяют оптимизм. Самое главное – не расплескать это состояние до игры.

– Сразу после разгрома вспыхнули разговоры, мол, 9:0 – это прекрасно, но стоило ли против "карлика" выпускать всю основу, если уже через три дня матч с более серьезным соперником?

– Мне кажется, Станислав Черчесов все сделал правильно. По крайней мере я бы на его месте поступил бы точно так же. Нельзя делить соперников на легких и трудных. И уж тем более придумывать какие-то эксперименты, когда речь идет об официальном матче сборной. (Александр Кружков)

Валерий Непомнящий: "Семенов не хуже Кутепова"