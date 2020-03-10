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Матч Словакия — Ирландия пройдет при пустых трибунах

16:05
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Отборочный матч Евро-2020 между сборными Словакии и Ирландии пройдет при закрытых трибунах, сообщает RTE. Встреча должна состоятся в Братиславе 26 марта.

Это вызвано тем, что правительство Словакии ввело в стране 14-дневный карантин на все массовые мероприятия в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В том числе и спортивные.

Ранее сообщалось, что на домашнем карантине находится семья из четырех граждан Словакии, которые постоянно проживают в Австрии, у всех обнаружен коронавирус. Таким образом, общее число заболевших граждан Словакии возросло до девяти человек.

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