Матч открытия чемпионата Европы-2020 состоится в Риме, несмотря на вспышку коронавируса в Италии

Вспышка коронавируса в Италии в данный момент не влияет на проведение матча открытия чемпионата Европы-2020 в Риме, сообщает The Guardian.

— Евро-2020 стартует 12 июня 2020 года в Риме, — цитирует The Guardian представителя УЕФА. — Союз контактирует с местными и международными властями по поводу коронавируса и его распространения. В данный момент нет нужды менять что-либо в уже запланированном расписании. Вопрос будет находиться под постоянным контролем.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Италии составляет 453 человека. Матч открытия чемпионата Европы-2020 Турция — Италия должен состояться 12 июня, начало — в 22.00.