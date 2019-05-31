Капитаном сборной России в матчах с Кипром и Сан-Марино будет Артем Дзюба

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что капитаном команды в ближайших матче отборочного турнира Евро-2020 будет форвард "Зенита" Артем Дзюба.

Сборная России в четверг начала подготовку к матчам с командами Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

- Дзюба останется капитаном?

- У нас никаких изменений в этом плане нет. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира