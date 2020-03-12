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Источник: УЕФА рассматривает вопрос о переносе Евро на 2021 год

02:52
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УЕФА рассматривает вопрос о переносе чемпионата Европы с 2020 на 2021 год в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Cadena Ser.

В среду стало известно, что у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани выявлено заболевание. Туринский клуб и «Интер», против которого он играл в выходные, закрылись на карантин. Появилась информация, что УЕФА может приостановить сезон в Лиге чемпионов.

Напомним, Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

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