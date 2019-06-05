Гильерме: "Берет ли Дзюба у меня уроки вратарского мастерства? У него нет нужных качеств"

Вратарь сборной России Гильерме оценил шансы Артема Дзюбы стать голкипером и рассказал о подготовке к матчам отборочного цикла Евро-2020 с командами Сан-Марино и Кипра. Форвард "Зенита" в очередной раз на тренировке попробовал себя в качестве голкипера.

- Отличается ли подготовка, когда в составе четыре вратаря?

- Нет, нагрузка одинаковая, зато можно работать по парам.

- Уже знаете, кто сыграет с Сан-Марино и Кипром?

- Пока никто не знает, кто выйдет в стартовом составе.

- Часть игроков перед тренировкой идет в тренажерный зал, часть - нет. Как это определяется?

- Есть игроки, которые любят делать упражнения для профилактики. Я сам за час до тренировки прихожу в зал.

- Как вам тренировки с Сергеем Песьяковым?

- Игрок, который попадает в сборную, не просто так здесь находится. Значит, у него есть нужные качества. Всегда приятно работать с такими футболистами.

- Дзюба у вас берет уроки вратарского мастерства?

- Он не может быть голкипером. Нет нужных для вратаря качеств (смеется). Дзюба очень медленный.

- С Акинфеевым связь держите?

- Нет, никакой связи нет. Но мы знаем, что он всегда нас поддерживает. Читаю интервью, что он дает. Игорь всегда выражает поддержку. (Юлия Яковлева)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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