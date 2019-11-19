Германия — Северная Ирландия: стартовые составы команд
21:38
Сборная Германии проведет заключительный отборочный матч Евро-2020 против Северной Ирландии. Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Германия: тер Штеген, Эктор, Та, Киммих, Клостерманн, Кроос, Эмре Джан, Гюндоган, Брандт, Горецка, Гнабри.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Макнэйр, Кэткарт, Флэнаган, Смит, К.Эванс, СДэвис, Сэвилл, Фергюсон, Томпсон, Магеннис.
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