Дзюба поздравил всех с победой

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) в своем Инстаграме опубликовал новое фото. На нем футболист позирует после игры с российским флагом.
– Всех с победой! – написал Дзюба.
Напомним, что форвард оформил покер в этой встрече.
Сборная России установила новый рекорд результативности
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино?
Загрузка...