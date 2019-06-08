Дзюба поздравил всех с победой

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) в своем Инстаграме опубликовал новое фото. На нем футболист позирует после игры с российским флагом.

– Всех с победой! – написал Дзюба.

Напомним, что форвард оформил покер в этой встрече.

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Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира