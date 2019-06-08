22:00 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Дзюба поздравил всех с победой

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Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (9:0) в своем Инстаграме опубликовал новое фото. На нем футболист позирует после игры с российским флагом.

Всех с победой! – написал Дзюба.

Напомним, что форвард оформил покер в этой встрече.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех с победой! 🔥💪

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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