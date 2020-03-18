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Дидье Дешам: «Матч против коронавируса — единственный, который нужно выиграть»

03:06
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 из-за распространения коронавируса. Турнир пройдет в 2021 году.

— Это мудрое решение, — приводит слова Дешама пресс-служба Федерации футбола Франции. — У всех сейчас другой приоритет. Давайте подумаем о тех, кто страдает, и тех, кому это предстоит. Матч против коронавируса — единственный, который нужно выиграть. Нам необходимо проявить солидарность и дисциплину. Это наш общий матч, а не только медицинских работников.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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