Ди Белло обслужит матч Россия - Кипр

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло обслужит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками арбитра будут Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервным рефери назначен Маурицио Мариани.
11 июня cборная России примет Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.
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