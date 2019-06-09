09:16 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Ди Белло обслужит матч Россия - Кипр

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Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло обслужит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипра, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками арбитра будут Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервным рефери назначен Маурицио Мариани.

11 июня cборная России примет Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр

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