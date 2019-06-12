Де Брейне верит, что Бельгия заранее забронирует место на ЧЕ-2020

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брейне прокомментировал разгромную победу над национальной командой Шотландии (3:0) в матче отборочного турнира к Евро-2020.

– Это был немного похожий матч на встречу против Казахстана, – цитирует официальный сайт УЕФА бельгийца. – Знали, что будет трудно сломать их. У нас хватило терпения, и в итоге заслужили победу. Я пропускал до этого игры из-за травмы, рад внести свой вклад, так что очень доволен. Мы знали, что делать. Хорошо иметь уже 12 очков. Мы вернемся в сентябре и попытаемся заранее забронировать место.

Сборная Бельгии с 12 очками возглавляет турнирную таблицу группы I. Россия (9) – вторая. У Казахстана и Шотландии по 6 баллов.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира