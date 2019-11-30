«Давайте защищать титул!» Реакция сборной Португалии на жеребьевку Евро-2020

В румынском Бухаресте прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы 2020 года. Стало известно, что сборная Португалии сыграет в группе F c Венгрией/Болгарией/Исландией/Румынией, Францией, Германией. Пресс-служба национальной команды Португалии отреагировала на прошедшее мероприятие.

«Это наша группа на Евро 2020! Давайте защищать наш титул!» — написано в Twitter сборной Португалии.

Este ? o nosso grupo no Euro 2020! Vamos defender o nosso t?tulo! ??? #TodosPortugal pic.twitter.com/62nDYPy2Gu — Portugal (@selecaoportugal) November 30, 2019

Португальцы являются действующими чемпионами Европы. В финале ЧЕ-2016 они обыграли Францию (1:0).

Чемпионат Европы-2020: состав всех групп