«Давайте защищать титул!» Реакция сборной Португалии на жеребьевку Евро-2020
21:03
В румынском Бухаресте прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы 2020 года. Стало известно, что сборная Португалии сыграет в группе F c Венгрией/Болгарией/Исландией/Румынией, Францией, Германией. Пресс-служба национальной команды Португалии отреагировала на прошедшее мероприятие.
«Это наша группа на Евро 2020! Давайте защищать наш титул!» — написано в Twitter сборной Португалии.
Este ? o nosso grupo no Euro 2020! Vamos defender o nosso t?tulo! ??? #TodosPortugal pic.twitter.com/62nDYPy2Gu— Portugal (@selecaoportugal) November 30, 2019
Португальцы являются действующими чемпионами Европы. В финале ЧЕ-2016 они обыграли Францию (1:0).
Чемпионат Европы-2020: состав всех групп
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...