Чемпионат Европы-2020: состав всех групп
20:57
Стали известны составы всех групп чемпионата Европы-2020.
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
Группа C: Голландия, Украина, Австрия, Грузия/Белоруссия/Македония/Косово.
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия, Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия.
Группа F: Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния, Португалия, Франция, Германия.
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.
Опрос
проголосовало: 1036Все опросы
Какого результата сборная России добьется на Евро-2020?
Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...