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Чемпионат Европы-2020: состав всех групп

20:57
Все группы чемпионата Европы-2020. Фото AFP
Все группы чемпионата Европы-2020. Фото AFP
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Стали известны составы всех групп чемпионата Европы-2020.

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C: Голландия, Украина, Австрия, Грузия/Белоруссия/Македония/Косово.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия.

Группа F: Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния, Португалия, Франция, Германия.

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.

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