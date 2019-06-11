21:15 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Черышев призывает поддержать сборную России в матче с Кипром

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Полузащитник "Валенсии" и Сборной России Денис Черышев перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра​.

– Привет, Нижний Новгород! Добрый вечер, друзья! Хотелось бы сегодня оказаться с вами. Не получилось, но, дай Бог, в будущем обязательно увидимся. Желаю вам сегодня победной игры. Давайте все вместе поболеем за сборную России, чтобы все получилось благополучно. Давайте, ребята, вперед! – сказал Черышев.

Матч Россия – Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало – в 21.45 помосковскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кипр.

Россия – Кипр

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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