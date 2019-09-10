Черчесов объяснил почему выпустил Ахметова, Миранчука и Черышева в старте в матче с Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» рассказал, насколько легко далась команде 5-матчевая победная серия. В сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020 национальная команда обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0). Сборная начала отбор с поражения от Бельгии (1:3), а затем победила Кипр (1:0), Сан-Марино (9:0) и Казахстан (4:0).

— Сборная выиграла 5 матчей подряд. Насколько легко далась вам эта серия?

— Это было нелегко, и это было важно, так как этот отрезок определял, в какую сторону мы начнем двигаться. Мы набираем 6 очков, они теряют 6, значит, мы отрываемся. На первом собрании мы обозначили как действовать и в конечном итоге задачу решили.

— Слишком много забросов на Дзюбу, вам не показалось?

— Во-первых, забросов не было — они появились чуть попозже. То что планировали, мы сделали. Они выставили 5-4-1, как мы и предсказывали. Они были хорошо готовы. У нас были проблемы с последней острой передачей, отсюда и результат заставил себя ждать. Самое главное — 3 очка. Жаль только, что ребята уже разъехались: в следующий раз увидимся через месяц, поэтому сейчас разбора не будет.

— Ахметов, Антон Миранчук и Черышев вышли вчера, но из-за повреждения не вышел Ионов.

— Игра с Казахстаном случилась на 3-й день, команду надо было освежить, дать больше эмоций, атаковать. Жирков более атакующий, чем Кудряшов, которого изначально не хотели выпускать. У Ионова были предпосылки к травме, и его мы решили поберечь. Черышев — скоростной игрок, 2 гола в Казахстане забил, поэтому дали ему шанс в основе. По Ахметову — нам надо было больше атаковать, поэтому в середину поля поставили лишнего креативного игрока.

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