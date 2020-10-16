Чеферин не исключил, что УЕФА может сократить список городов, принимающих Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не исключает варианта, при котором количество городов-хозяев чемпионата Европы-2020 может быть сокращено.

— Мы всегда обеспокоены ситуацией, но абсолютно уверены в том, что чемпионат Европы состоится, — сказал в эфире Movistar+ Чеферин. — Наш план — провести турнир так, как было запланировано, однако я должен отметить, что мы можем провести его не в двенадцати странах, а, например, в одиннадцати, восьми, пяти или одной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Санкт-Петербург может лишиться права проведения Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что чемпионат Европы из-за пандемии был перенесен на 2021 год. Планируется, что турнир пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.