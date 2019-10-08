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Боян Йокич: «Если Словения выиграет два ближайших матча, то уже на 70 процентов будет на Евро»

09:00

Защитник «Уфы» и сборной Словении Боян Йокич отметил важность предстоящих игр команды в отборе Евро-2020. Словенцам предстоят игры с Македонией (10 октября) и Австрией (13 октября). На счету 33-летнего Йокича 99 игр за национальную команду, следующая игра станет для него юбилейной.

— Мы провели хорошю игру в сентябре и сейчас уверенно себя чувствуем. Впереди два важных матча, — цитирует Sport TV Йокича. — Если мы оба выиграем, то уже на 70 процентов попадем на Евро.

У Македонии хорошая команда, возможно, лучшая за последние десять лет. Ей непросто, она в итоге набрала не так много очков, хотя играла хорошо. Нужно серьезно отнестись к сопернику, и тогда все будет хорошо.

Сотый матч? В подсознании у меня это сидит, но главное — как играет команда. Приятно, что сотая игра близко, но я думаю о командном успехе.

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