Ассоциация клубов Европы поддержала перенос Евро-2020

Исполнительный комитет Ассоциации клубов Европы (ECA) поддержал решение УЕФА о переносе Евро-2020 на следующий год, информирует сайт организации. Как отмечается, это решение было принято совместно со всеми участниками и руководителями европейского футбола, в частности с ECA.

Это сделано, чтобы минимизировать негативное влияние коронавируса на европейский футбол и общество в целом.

Напомним, сегодня УЕФА назвал даты перенесенного из-за коронавируса чемпионата Европы 2020 года. Турнир предположительно пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.