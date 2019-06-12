Артем Дзюба: "С Сан-Марино залетело все, а тут немножко вернулось"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что низкая результативность - это расплата за разгромную победу над Сан-Марино (9:0).

- Было очень много моментов - мы выбрали хорошую тактику и проделали большую работу, - цитирует ТАСС Дзюбу. - Обидно, что не реализовали много моментов. С командой Сан-Марино залетело все, а тут немножко вернулось. Это был хороший матч, с движением.

Рад, что и киприоты встали вместе с нами. Тяжелый матч и заслуженная победа. Мы должны были решить все раньше, но вратарь соперника поймал кураж.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира