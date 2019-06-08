Артем Дзюба: "Если с Гибралтаром не столкнемся, рекорд простоит долго"

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал разгромную победу над командой Сан-Марино и собственные четыре мяча.

– Мы 25 минут не могли забить, еще бы 10-15 началась бы… ну если не паника, то легкое раздражение. Очень рады, что победили, тем более получилась самая крупная победа в истории. После шести-семи мячей стали кричать: "Десять, давай десять". Хорошо, что выиграли, хорошо, что забил. Мог и еще больше, но это футбол. В целом потрясающая атмосфера в Саранске. До этого думал, что в Саранске не очень любят футбол. Приношу свои извинения болельщикам Саранска: потрясающая атмосфера! С другой инфраструктурой другое отношение, встретили нас очень гостеприимно.

– Теперь – Кипр…

– Да, концентрация на Кипр, это неприятный соперник. Они будут играть от бороны, а у нас – свои задачи. Мы действительно очень попасть на Евро, чтобы праздник без нас не прошел. Нам нельзя терять очки после поражения Бельгии. Любая потеря очков будет чревата.

– 24 года держался предыдущий рекорд. Сколько простоит этот?

– Долго, если нам Гибралтар не попадет. Кажется, долго. (Александр Рогулев)

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